TUI dringt verlies fors terug na miljardenverlies door corona

Reisconcern TUI sluit zijn boekjaar naar eigen zeggen goed af na een sterke zomer. Het Duitse bedrijf wist het verlies afgelopen boekjaar fors terug te dringen, na het miljardenverlies een jaar eerder. Dat was toen het gevolg van de coronabeperkingen.

Het nettoverlies kwam in het voorbije jaar uit op bijna 146 miljoen euro. Een jaar eerder was dit nog ruim 2,4 miljard euro. Voor volgend jaar verwacht TUI een “significante stijging” van zowel de winst als de omzet.

De omzet steeg in het laatste kwartaal tot ruim 7,6 miljard euro. In dezelfde periode vorig jaar was dat bijna 3,4 miljard euro. De omzet in dat kwartaal maakt daarmee een groot deel uit van de totale inkomsten van TUI in het afgelopen jaar, die uitkomen op ruim 16 miljard euro. TUI wist te profiteren van de heropleving van de vraag naar reizen. Ook stegen de prijzen voor pakketreizen.

Het reisconcern maakte dinsdag nog bekend een groot deel van de Duitse staatssteun terug te gaan betalen, verstrekt tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis. Door de sterke zomer wil TUI onder meer een “stille deelneming” van de Duitse staat terugstorten. Dat is een soort lening die kan worden omgezet in aandelen. Het gaat hierbij om 420 miljoen euro. Ook wil het bedrijf een kredietfaciliteit van 2,1 miljard euro van de Duitse staatsinvesteringsbank KfW fors verlagen.

Door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus kwam het internationaal reisverkeer grotendeels stil te liggen. Dat leidde bij TUI tot flinke verliezen, waardoor het bedrijf zich genoodzaakt zag duizenden banen te schrappen. De Duitse overheid verstrekte in totaal 4,2 miljard euro aan financiĆ«le steun om ’s werelds grootste reisconcern, dat ook in Nederland actief is, voor omvallen te behoeden.