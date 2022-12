VS kopen voor 2 miljard dollar extra coronapillen van Pfizer

De Amerikaanse regering bestelt voor bijna 2 miljard dollar (1,88 miljard euro) een extra levering van het antivirale medicijn Paxlovid, meldt medicijnfabrikant Pfizer. Het gaat om 3,7 miljoen kuren van het medicijn, dat de symptomen van covid verzwakt en de kans op ziekenhuisopname van coronapatiƫnten verlaagt.

De nieuwe bestelling komt bovenop de 20 miljoen Paxlovid-kuren die de VS eerder bij Pfizer bestelden. Daarvan zijn de leveringen gepland voor begin 2023. De extra 3,7 miljoen kuren volgen later in 2023.