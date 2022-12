Wall Street daalt na tegenvallende prognose Federal Reserve

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag in mineur geƫindigd na het rentebesluit van de Federal Reserve. Een renteverhoging van een half procentpunt was zoals de markt had verwacht, maar de prognose van de Fed dat de rente nog tot 5,1 procent moet doorstijgen viel handelaren tegen. Ook een mogelijke recessie zorgde voor een donkere wolk boven Wall Street.

Na het rentebesluit speelde Wall Street de kleine plussen van het begin van de dag kwijt. De Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 0,4 procent in de min op 33.966,35 punten. De S&P 500 verloor 0,6 procent en eindigde op 3995,32 punten. Techbeurs Nasdaq speelde 0,8 procent kwijt en stond op 11.170,89 punten.

Techbedrijven werden lager gezet door de kans dat de rente de komende tijd nog blijft stijgen. Apple verloor 1,6 procent, net als chipbedrijf Intel. Tesla werd 2,6 procent lager gezet. De maker van elektrische auto’s stond na zware koersverliezen de afgelopen dagen opnieuw in de belangstelling. Analisten van Goldman Sachs verlaagden hun koersdoel voor Tesla.

Door de nieuwe verliezen was Tesla minder dan 500 miljard dollar waard op de beurs, voor het eerst in meer dan twee jaar. Het aandeel werd in 2022 ruim 55 procent minder waard en topman Elon Musk is daardoor niet langer de rijkste persoon op aarde. Beleggers maken zich ook zorgen om de gevolgen van Musks gedrag op Twitter voor de reputatie van Tesla. Verschillende onderzoeken gaven al aan dat de meestal linkse Tesla-kopers afgeschrikt worden door de steun van de miljardair voor rechtse politici en hun gedachtengoed.

Delta Air Lines dikte 2,8 procent aan. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij gaf tijdens zijn beleggersdag een positieve verwachting af voor het komende jaar. Dankzij het aanhoudend sterke herstel van de vraag naar vliegreizen denkt het concern dat de omzet in 2023 tot 20 procent zal stijgen en de winst per aandeel bijna zal verdubbelen.

Moderna zette de opmars voort en klom 5,8 procent. De farmaceut, bekend van zijn coronavaccin, werd dinsdag al bijna 20 procent meer waard na positief nieuws over een mogelijk huidkankermiddel van het bedrijf.

Best Buy zakte 3,9 procent. Analisten van Bank of America verlaagden het beleggingsadvies voor de elektronicaketen naar verkopen en voorzien een koersdaling van bijna 20 procent voor het aandeel.

De euro was 1,0682 dollar waard, tegen 1,0659 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,7 procent meer op 77,39 dollar. Brentolie werd 2,7 procent duurder op 82,87 dollar per vat.