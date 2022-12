Wall Street licht hoger richting rentebesluit Fed

De aandelenbeurzen in New York lieten woensdag kleine plussen zien. Beleggers namen geen risico’s voorafgaand aan het belangrijke rentebesluit van de Federal Reserve, dat later op de dag bekend wordt gemaakt. Algemeen wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank de rente met een half procentpunt zal verhogen, waarmee wat gas wordt teruggenomen na de recente stevige rentestappen van 0,75 procentpunt.

Beleggers zijn echter vooral benieuwd naar wat centralebankpresident Jerome Powell na afloop van de laatste rentevergadering van het jaar zal zeggen over de omvang en duur van de rentestappen in 2023. Het meevallende Amerikaanse inflatiecijfer over november voedde dinsdag al de hoop dat de rente in het nieuwe jaar minder agressief hoeft te worden verhoogd om de inflatie terug te dringen naar de doelstelling van 2 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent hoger op 34.177 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 4030 punten en techgraadmeter Nasdaq werd ook 0,3 procent hoger gezet tot 11.288 punten.

Delta Air Lines dikte 2,1 procent aan. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij gaf tijdens zijn beleggersdag een positieve verwachting af voor het komende jaar. Dankzij het aanhoudende sterk herstel van de vraag naar vliegreizen denkt het concern dat de omzet in 2023 tot 20 procent zal stijgen en de winst per aandeel bijna zal verdubbelen.

Moderna zette de opmars voort en klom 1,6 procent. De farmaceut, bekend van zijn coronavaccin, werd dinsdag al bijna 20 procent meer waard na positief nieuws over een mogelijk huidkankermiddel van het bedrijf.

Ook Tesla (min 0,1 procent) bleef in de belangstelling staan na de zware koersverliezen in de afgelopen dagen. Door de sterke waardedaling van de producent van elektrische auto’s raakte topman en grote aandeelhouder Elon Musk deze week zijn positie van rijkste persoon op aarde kwijt. Analisten van Goldman Sachs verlaagden woensdag hun koersdoel voor Tesla.

Best Buy zakte 2,7 procent. Analisten van Bank of America verlaagden het beleggingsadvies voor de elektronicaketen naar verkopen en voorzien een koersdaling van bijna 20 procent voor het aandeel. Huizenbouwer Lennar profiteerde daarentegen van een adviesverhoging door de Britse bank Barclays en steeg 1,7 procent. Vrachtwagenfabrikant Paccar won 2,2 procent dankzij een koopadvies door Morgan Stanley.

De euro was 1,0644 dollar waard, evenveel als een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2 procent meer op 76,87 dollar. Brentolie werd 1,7 procent duurder op 82,08 dollar per vat.