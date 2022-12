Werkgevers: inflatie niet verder opstuwen met loonsverhogingen

Werkgeversorganisaties waarschuwen dat de inflatie de komende tijd niet verder opgestuwd moet worden door werknemers structurele loonsverhogingen te geven. Nederland komt waarschijnlijk volgend jaar in een economische recessie terecht, terwijl niet alle bedrijven en sectoren in staat zijn om de financiële klappen op te vangen. Dat stellen AWVN, MKB-Nederland en VNO-NCW in een advies aan cao-onderhandelaars.

“Om de dreigende recessie op te vangen, moeten werkgevers en werknemers het arbeidsvoorwaardenoverleg gebruiken om samen het verdienvermogen van Nederland op peil te houden”, aldus de koepelorganisaties.

Ze zeggen “grote zorgen” te hebben over de economie. “De situatie van het Nederlandse bedrijfsleven is extreem wispelturig, onder andere door de oorlog in Oekraïne en de daaruit volgende energiecrisis.” Daarbij hebben bedrijven het zwaar door de fors gestegen inkoop- en energieprijzen, terugbetaling van de coronaschulden en de versnelde verhoging van het minimumloon.

De werkgeversorganisaties stellen tegelijkertijd dat het cruciaal is dat mensen over voldoende koopkracht beschikken. “Werkgevers zijn zich daarbij bewust van de financiële druk die veel mensen momenteel ervaren en ook in 2023 zullen cao-partijen ook aandacht schenken aan de financiële situatie van werknemers in het arbeidsvoorwaardenoverleg.”

Volgens de belangenclubs ondersteunen werkgevers hun werknemers op verschillende manieren, zoals met eenmalige uitkeringen, vergoedingen voor energiekosten, budgetcoaches en door bijvoorbeeld zaken als de dertiende maand of vakantiegeld naar voren te halen. “In bedrijven en sectoren waar het goed gaat, zal de ruimte voor hogere lonen en meedelen in de winsten moeten worden benut.”