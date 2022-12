Aziatische beurzen lager na Chinese cijfers en rentebesluit Fed

De Aziatische aandelenbeurzen gingen donderdag omlaag in navolging van de koersverliezen op Wall Street. Beleggers verwerkten het besluit van de Amerikaanse Federal Reserve om de rente conform verwachting met een half procentpunt te verhogen tot het hoogste niveau in 15 jaar. Centralebankpresident Jerome Powell gaf echter aan dat de Fed nog niet klaar is en de rente ook in het nieuwe jaar verder zal worden verhoogd. Ook heeft de Fed meer bewijs nodig dat de inflatie echt aan het afkoelen is.

Ook tegenvallende economische cijfers uit China zorgden voor een negatieve stemming. Zo groeide de industriƫle productie van het land in november veel minder sterk dan verwacht en daalden de winkelverkopen vorige maand veel harder dan van tevoren gedacht. De tegenvallende cijfers geven de grote impact van het strenge coronabeleid in China op de economie weer. Het land heeft na hevige protesten tegen het strikte beleid inmiddels veel coronamaatregelen versoepeld, maar kampt nu met een stijgend aantal coronabesmettingen.

De Hang Seng-index in Hongkong zakte tussentijds 1,2 procent. Vooral techbedrijven werden lager gezet door het vooruitzicht dat de rente in de VS de komende tijd nog blijft stijgen. Tencent daalde 2 procent en Alibaba zakte 3 procent. De beurs in Shanghai verloor 0,2 procent. Ook in Zuid-Korea en Australiƫ werden verliezen geleden. De Kospi in Seoul leverde 1,2 procent in en de All Ordinaries in Sydney daalde 0,6 procent.

In Tokio eindigde de Nikkei 0,4 procent lager. De Japanse export en import namen in november sterker dan verwacht toe. Vooral de invoer viel een stuk hoger uit dan verwacht. Dat komt doordat Japan voor zijn energievoorziening sterk afhankelijk is van brandstoffen uit het buitenland. Japan heeft daardoor al zestien maanden op rij een handelstekort als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen.