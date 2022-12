Betaalvereniging: vijf miljardste pinbetaling binnen een jaar

Deze week is in Nederland voor het eerst binnen één jaar de vijfmiljardste pinbetaling uitgevoerd, maakte Betaalvereniging Nederland bekend. Het vorige jaarrecord werd in 2019 gehaald, het laatste jaar voor corona, met 4,58 miljard pinbetalingen.

In 2020 en 2021 stokte de teller op respectievelijk 4,48 miljard en 4,49 miljard transacties. Naar verwachting komt de eindstand voor 2022 uit rond de 5,25 miljard transacties.

Volgens de Betaalvereniging is er de voorbije weken rond Black Friday en Sinterklaas al vaker afgerekend met betaalpassen dan op normale dagen in 2022 en vaker dan rond dezelfde winkeldagen van voorgaande jaren. “De week vlak voor Kerstmis is doorgaans de drukste winkelweek van het jaar, waarin telkens het jaarrecord voor het aantal pinbetalingen per dag wordt gebroken”, aldus de vereniging.