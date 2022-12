Britse verplegers staken opnieuw, ‘geen geld meer voor eten’

Verpleegkundigen in Groot-Brittannië zijn donderdag begonnen aan een reeks stakingen om hogere lonen af te dwingen. Volgens vakbond Royal College of Nursing doen er zo’n 100.000 zorgmedewerkers mee aan de actie. Het gaat om de grootste actie in de 106-jarige geschiedenis van de vakbond.

Volgens actievoerders hebben verpleegkundigen nog nauwelijks geld voor basiskosten van levensonderhoud zoals voedsel en onderdak. “Aan het einde van elke maand zijn er verplegers die voedsel bestemd voor patiënten eten om de eigen kosten te drukken. Het is niet de bedoeling dat we dat doen, niemand wil dat. Maar tegen de laatste week voordat ze betaald worden, als ze niet genoeg geld meer hebben, halen ze de bonen uit de kast en eten die op”, zegt een actievoerende verpleegkundige.

Naar verwachting gaan verpleegkundigen op dinsdag 20 december opnieuw staken. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het grote Londense ziekenhuis Guys and St Thomas. De bond eist een loonsverhoging van 5 procentpunt bovenop de huidige inflatie. Dat is fors meer dan het bod van de overheid, een gemiddelde loonsverhoging van 4 procent.

Een woordvoerder van de Britse premier Rishi Sunak gaf donderdag aan dat die openstaat voor verdere gesprekken met vakbonden. Hij liet ook doorschemeren dat de regering waarschijnlijk niet zal toegeven aan de looneis.

Groot-Brittannië wordt momenteel getroffen door een golf van vakbondsacties in verscheidene sectoren. De stakingen komen op het moment dat arbeiders te maken krijgen met een enorme stijging van de energieprijzen, stijgende rentetarieven en hoge kosten van voedingsmiddelen.