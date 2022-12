CBS: bedrijven produceren na jaren weer meer afval door groei

De hoeveelheid afval die de industrie produceert, is vorig jaar na jaren van daling weer toegenomen. Dat kwam door een stijging van de productie in de industrie, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar omdat vooral sectoren met weinig afval een groei doormaakten, steeg de hoeveelheid afval minder dan de productie van de industrie.

De hoeveelheid afval uit het opwekken van energie nam met bijna een derde toe doordat er in 2021 meer steenkool werd gebruikt om elektriciteit op te wekken. Volgens het CBS komt het afval, met name bodem- en vliegassen, goed terecht in de cement- en betonindustrie.

De grootste berg afval, 60 procent, komt zoals gebruikelijk uit de voedingsindustrie. Met een groei van 0,6 procent bleef de stijging achter bij de totale groei van bijna 2 procent (13,6 miljoen ton). De grootste toename van afval kwam vorig jaar uit de papier-, olie- en metaalindustrie. Sinds 2017 nam de hoeveelheid afval elk jaar af.

Net als andere jaren werd ongeveer 90 procent van het afval hergebruikt: ongeveer driekwart wordt gerecycled en 15 procent verbrand waarbij energie wordt teruggewonnen. In de voedingsindustrie kan bijna al het afval worden hergebruikt. Dit komt bijvoorbeeld terecht in mest of veevoer.