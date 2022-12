Deutsche Bahn bekijkt verkoop logistieke dochter DB Schenker

De Duitse nationale spoormaatschappij Deutsche Bahn overweegt een volledige verkoop van haar logistieke tak DB Schenker. De raad van commissarissen van Deutsche Bahn heeft het bestuur opdracht gegeven om voorbereidingen te treffen voor een eventuele verkoop. DB Schenker is ook actief in Nederland.

Deutsche Bahn zegt zich meer op de kernactiviteiten te willen richten en dat daarom een verkoop wordt bekeken. Persbureau Bloomberg meldde begin dit jaar al dat er een verkoop van DB Schenker aan kon komen. Het logistieke bedrijf zou gewaardeerd moeten worden rond de 20 miljard euro.

Deutsche Bahn zegt dat er later details zullen komen over hoe die verkoop er uit zou moeten zien. De opbrengst moet dan worden gebruikt om de schuld te verlagen. Deutsche Bahn benadrukt dat er geen haast is en dat er alleen een verkoop komt als daar financieel voordeel uit wordt gehaald. Het staatsspoorbedrijf zegt dat DB Schenker als een wereldwijde marktleider aantrekkelijk is voor investeerders en kopers.

Volgens Bloomberg hebben grote investeringsmaatschappijen al interesse getoond in DB Schenker, zoals Carlyle Group, CVC Capital Partners, Blackstone en Bain Capital. Maar ook andere logistieke bedrijven zouden hun oog op DB Schenker kunnen laten vallen, aldus Bloomberg. Zo heeft het Deense transportconcern DSV al gezegd geïnteresseerd te zijn. Andere mogelijke bieders kunnen bijvoorbeeld het Zwitserse Kuehne & Nagel zijn.

DB Schenker is actief met vrachtvervoer op land, ter zee en door de lucht en heeft wereldwijd op bijna 1900 locaties meer dan 76.000 werknemers. Het bedrijf heeft flink geprofiteerd van de sterke vraag naar goederenvervoer door het sterke economisch herstel van de coronacrisis. In de eerste helft van dit zette het bedrijf een operationele recordwinst in de boeken van 1,2 miljard euro. DB Schenker werd in 1872 in Wenen opgericht en viert dit jaar het 150-jarige bestaan.