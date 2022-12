ECB zet met ferme taal Europese beurzen diep in het rood

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft donderdag voor forse verliezen gezorgd op de Europese beurzen. De graadmeters doken omlaag toen duidelijk werd dat de ECB de rente weliswaar minder fors verhoogde maar tegelijkertijd aangaf dat er nog een reeks stevige renteverhogingen nodig is om de inflatie onder controle te krijgen. Volgens ECB-president Christine Lagarde moet daarbij aan een reeks verhogingen van telkens een half procentpunt worden gedacht.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot uiteindelijk 3,2 procent in de min op 707,60 punten. De MidKap hield de schade beperkt met een verlies van 1,3 procent, op 937,59 punten. In Frankfurt en Parijs gingen de beurzen onderuit met verliezen tot 3,3 procent. De FTSE 100 in Londen werd 0,9 procent lager gezet. Ook de Bank of England kwam met een lagere renteverhoging, maar ziet ruimte om de rente verder op te voeren.

Bij de hoofdfondsen in de AEX was er geen enkel aandeel dat in het groen eindigde. Aandelen als KPN (min 0,4 procent) en Ahold Delhaize (min 1,1 procent) lieten de kleinste verliezen zien.

Prosus daalde 3,7 procent. De techinvesteerder verkocht deze week ruim 1 procent van zijn belang in het Chinese techbedrijf Tencent. Prosus heeft nu nog haast 27 procent van de aandelen in Tencent. Wat de aandelenverkoop opleverde, maakte Prosus niet bekend. Betalingsdienstverlener Adyen eindigde onderaan bij de hoofdfondsen en verloor 8,7 procent.

Bij de kleinere bedrijven was navigatiedienstverlener TomTom goed voor een winst van 0,3 procent. De Amsterdamse onderneming gaat samen met Amazon, Facebook-moeder Meta Platforms en Microsoft werken aan een manier om kaartensystemen van verschillende partijen samen te kunnen laten werken. Op die manier kunnen verschillende bedrijven kaartgegevens beter uitwisselen.

Groothandelaar en distributeur B&S rekende bij een bijzondere aandeelhoudersvergadering af met de lastige president-commissaris Jan Arie van Barneveld. Die werd op aandringen van grootaandeelhouder Willem Blijdorp ontslagen. De enige andere onafhankelijke commissaris Kitty Koelemeijer stapte daarop ook op. Blijdorp wilde B&S deze zomer van de beurs halen, maar zijn bod werd als te laag verworpen. Sindsdien is er gedoe binnen de raad van commissarissen. Het aandeel B&S steeg 2,3 procent.

Juventus werd in Milaan 7,2 procent hoger gezet na geruchten dat moederbedrijf Exor de voetbalclub van de beurs wil halen. Het in Amsterdam genoteerde Exor (min 1 procent) heeft meer dan driekwart van de aandelen in Juventus.

De euro was 1,0634 dollar waard, tegen 1,0659 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 2,4 procent in prijs tot 75,43 dollar. Brentolie kostte 2,1 procent minder op 80,96 dollar per vat.