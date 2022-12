EU-leiders vragen om concrete plannen die economie versterken

De EU-leiders hebben op hun top in Brussel de Europese Commissie gevraagd volgende maand met concrete voorstellen te komen om investeringen die nodig zijn voor de groene transitie te vergemakkelijken en versnellen. Ook willen ze dat het dagelijks EU-bestuur begin 2023 een strategisch plan presenteert om het Europese concurrentievermogen en de productiviteit te vergroten.

Met de kosten van de oorlog in Oekraïne, de straffe energieprijzen en hoge inflatie willen premier Mark Rutte en zijn EU-collega’s alle zeilen bijzetten om de Europese economie en het beoogde klimaatbeleid op stoom te houden. Het is volgens hen ook noodzakelijk om een eigen strategie te ontwikkelen om de industriële en technologische basis van Europa veilig te stellen, ook met het oog op de concurrentie met bijvoorbeeld de Verenigde Staten. En om strategisch minder afhankelijk te worden van bijvoorbeeld China.

De economische situatie in de EU stond hoog op de agenda van de top. De EU kijkt met gemengde gevoelens naar de zogeheten Inflation Reduction Act (IRA) waarmee de Amerikaanse regering investeringen in verduurzaming van de eigen industrie door middel van belastingvoordelen en subsidies wil stimuleren. De IRA gaat al in januari in en geeft de Amerikaanse industrie volgens de EU een concurrentievoordeel. De EU is bezorgd dat ondernemingen hun activiteiten zullen verplaatsen naar landen buiten de EU, waaronder de VS, vanwege een gunstiger investeringsklimaat.

Tegelijk zint de EU op soortgelijke maatregelen. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vindt dat er meer Europees geld moet komen om de overgang naar een schonere economie te bevorderen.