FNV dreigt met grote kerststaking bij de Bijenkorf

Medewerkers van de Bijenkorf dreigen op 23 en 24 december het werk neer te leggen als de directie van het luxe warenhuis niet met een redelijke loonsverhoging komt. Het zou volgens vakbond FNV de eerste keer zijn dat winkelmedewerkers in Nederland zo massaal staken rond Kerstmis.

De medewerkers van de Bijenkorf voeren al sinds eind september acties voor een betere cao en hogere salarissen en hebben inmiddels al acht dagen gestaakt. Ook tijdens het koopjesfestijn Black Friday staakte het winkelpersoneel.

Bij eerdere stakingen zette de directie volgens de vakbond echter stakingsbrekers in, zoals uitzendkrachten en medewerkers van het hoofdkantoor. Dat is volgens FNV in strijd met de vakbondsrechten van de werknemers en getuigt van weinig respect. De medewerkers van de Bijenkorf vragen dan ook om steun van klanten om geen aankopen te doen tijdens de stakingen.

Volgens FNV-bestuurder Linda Vermeulen gaat het om een landelijke staking bij de Bijenkorf, die zeven vestigingen heeft in Nederland. Ook doen volgens haar steeds meer medewerkers mee aan de acties.

De medewerkers willen dat hun salarissen met ten minste 10 procent stijgen. Ook moeten er afspraken komen over een bruto uurloon van minstens 14 euro en het meestijgen van de lonen met de inflatie. Medewerkers van de Bijenkorf verdienen over het algemeen 11 tot 12 euro bruto per uur.