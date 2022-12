Geplaagd Philips weer bij grootste verliezers in woelig beursjaar

Philips heeft dit jaar flink averij opgelopen op de Amsterdamse beurs en behoorde opnieuw tot de grootste verliezers in het afgelopen woelige beursjaar. Het zorgtechnologieconcern zag in 2022 meer dan de helft van zijn waarde verdampen door de problemen met beademingsapparatuur. Vorig jaar, toen de problemen aan het licht kwamen, raakte Philips al bijna een derde aan waarde kwijt.

Philips kampt met een grote terugroepactie van zijn beademingsapparatuur voor apneupatiënten. Het schuim dat in de apparaten zit om geluid te dempen kan gevaarlijk zijn. In totaal moest Philips miljoenen apparaten voorzien van nieuw schuim. Dit jaar ontdekte het bedrijf ook nieuwe problemen bij zijn Trilogy-beademingsapparaten, waarvan Philips het schuim al had vervangen.

De terugroepactie kost Philips miljarden euro’s. Dat is nog los van juridische kosten voor bijvoorbeeld claims van patiënten. Ook beleggers zijn ontevreden. Beleggersclub VEB stelde Philips in september aansprakelijk voor 16 miljard euro aan verliezen die aandeelhouders zouden hebben geleden.

De problemen bij Philips leidden ook tot het voortijdige vertrek van topman Frans van Houten. Hij werd in oktober opgevolgd door Roy Jakobs, die meteen een grote reorganisatie aankondigde. Daarbij worden wereldwijd 4000 banen geschrapt.

Ook maaltijdbezorger Just Eat Takeaway kende opnieuw een slecht beursjaar en verloor haast 60 procent. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl werd vorig jaar al bijna 50 procent minder waard. Na de sterke groei van de sector tijdens de coronapandemie kampen maaltijdbezorgers nu met groeivertraging doordat de bestellingen teruglopen omdat mensen niet meer aan huis gekluisterd zijn.

Just Eat moest dit jaar ook miljarden afschrijven op de boekwaarde van zijn Amerikaanse dochter Grubhub, die in 2021 nog werd gekocht voor dik 7 miljard dollar. Onder druk van aandeelhouders heeft het bedrijf besloten om Grubhub te verkopen. Just Eat raakt op 19 december ook zijn plaats kwijt in de AEX-index en wordt vervangen door investeringsvehikel Exor, de eigenaar van onder meer voetbalclub Juventus.

De AEX zelf koerst af op een verlies van zo’n 12 procent in het jaar 2022, dat vooral in het teken stond van de Russische oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie, renteverhogingen en de energiecrisis. In 2021 boekte de hoofdindex nog een winst van dik 20 procent en brak die voor het eerst door de 800 punten. In de eerste drie handelsdagen van 2022 wist de AEX nog boven deze psychologische grens te sluiten, maar in de rest van het jaar werd dat niveau niet meer bereikt.

De grote winnaar bij de hoofdfondsen was olie- en gasconcern Shell, dat dit jaar 36 procent meer waard werd. Shell spinde garen bij de hogere energieprijzen met recordwinsten. In de MidKap deed bodemonderzoeker Fugro, die veel grote oliebedrijven als klant heeft, goede zaken. Dat aandeel werd ruim twee keer zo veel waard.