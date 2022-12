H&M ziet inkomsten stijgen, ondanks vertrek uit Rusland

Kledingketen Hennes & Mauritz (H&M) heeft de verkopen in het afgelopen kwartaal met 10 procent zien toenemen. Dat is boven de verwachtingen van marktkenners. De inkomsten werden wel gedrukt doordat er tientallen winkels in China tijdelijk dicht moesten vanwege corona-uitbraken. H&M maakte ook bekend dat de activiteiten in Rusland afgelopen kwartaal zijn stopgezet.

Resterende voorraden in Rusland werden verkocht en de laatste winkels werden eind november gesloten. De omzet kwam in het vorige kwartaal uit op 62,5 miljard Zweedse kroon (5,8 miljard euro), vergeleken met 56,8 miljard kroon in dezelfde periode een jaar eerder.

H&M was vorige maand de eerste grote Europese kledingketen die een reorganisatie aankondigde als gevolg van de dalende koopkracht. Het concern is van plan wereldwijd 1500 banen te schrappen als onderdeel van een kostenbesparingsprogramma. H&M waarschuwde onlangs nog voor de gestegen kosten die drukken op de winst. Het vertrek uit Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne zadelde het bedrijf op met een eenmalige kostenpost van 2,1 miljard kroon. Daarnaast kampt H&M met hogere kosten voor materialen en transport.

H&M is wereldwijd actief in meer dan 75 landen. Het bedrijf beschikt over 4665 winkels.