Jumbo-grondlegger Karel van Eerd (84) overleden

Grondlegger Karel van Eerd van supermarktconcern Jumbo is overleden, meldt het Veghelse bedrijf. Van Eerd, die 84 is geworden, was al geruime tijd ziek. Hij bleef als president-commissaris tot het laatste moment betrokken bij de onderneming.

Van Eerd werd in 1938 geboren en begon in 1957 als 18-jarige in de groothandel die zijn oudoom in 1921 was begonnen. Zes jaar later kwam er een eerste supermarkt en in 1979 nam Karel de zaak officieel over van zijn vader. Vanaf begin jaren tachtig werd de naam Jumbo gebruikt.

Karel van Eerd droeg in 2009 de dagelijkse leiding over aan zijn zoon Frits, terwijl ook dochter Colette in het bestuur zit. Van Eerd senior was vanaf dat moment president-commissaris.

De familie Van Eerd omschrijft Karel als “een echte familieman”. “We gaan hem enorm missen. Niet alleen binnen de familie, maar ook binnen ons familiebedrijf. Hij heeft gezorgd voor het ijzersterke fundament van Jumbo. Met zijn ongeremde ondernemerschap en passie voor de klant heeft hij samen met ons Jumbo laten groeien tot de tweede supermarktketen van Nederland.”