Noors olieveld, grootste van Europa, gaat productie verhogen

Het grootste olieveld van Europa, het Johan Sverdrup-veld voor de kust van Noorwegen, gaat zijn productie verhogen om zo te kunnen voldoen aan de toegenomen vraag naar olie uit het land. Volgens het Noorse staatsolieconcern Equinor gaat een tweede fase van de ontwikkeling van Johan Sverdrup in, waardoor de productie stijgt van 535.000 vaten per dag naar 720.000 vaten.

Equinor zegt dat met die hogere productie kan worden voldaan aan 6 tot 7 procent van de dagelijkse olievraag in Europa. Later moet de productie dan nog verder toenemen naar 755.000 vaten olie per dag (van 159 liter). Het is niet duidelijk wanneer dat gaat gebeuren.

Het olieveld ligt op ongeveer 140 kilometer voor de kust van de Noorse stad Stavanger en bevat naar schatting ongeveer 2,7 miljard vaten aan winbare olie. Johan Sverdrup zal goed zijn voor circa een derde van de totale olieproductie van Noorwegen. Vanwege de oorlog in Oekraïne en het recente embargo van de Europese Unie op Russische olie die via zee wordt vervoerd is de vraag naar olie uit Noorwegen gestegen.

Equinor bezit een belang van 42,6 procent in Johan Sverdrup. De Noorse oliebedrijven Aker BP en Petoro hebben respectievelijk 31,6 en 17,4 procent en het Franse TotalEnergies bezit 8,4 procent van het olieveld.