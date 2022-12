Rentestappen centrale banken centraal op Damrak

De beurshandel in Amsterdam wordt donderdag vooral gedomineerd door de rentebesluiten van de centrale banken. Zo verwerken beleggers nog de renteverhoging van een half procentpunt die de Amerikaanse Federal Reserve woensdag bekendmaakte. Daarnaast komen de Europese Centrale Bank en de Bank of England later op de dag met hun rentebesluiten. Ook in de eurozone en het Verenigd Koninkrijk zullen de rentetarieven waarschijnlijk met 0,5 procentpunt worden opgeschroefd in de strijd tegen de hoge inflatie.

De renteverhoging in de Verenigde Staten was minder sterk dan de stappen van 0,75 procentpunt bij de vorige vier vergaderingen. De Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell gaf echter aan dat de rente ook in het nieuwe jaar verder zal worden verhoogd. De beleidsmakers van de Fed denken dat ze de rente tot een niveau van 5,1 procent moeten opschroeven om de inflatie onder controle te krijgen. Dat is meer dan op de financiƫle markten werd verwacht. Ook heeft de Fed meer bewijs nodig dat de inflatie echt aan het afkoelen is. Dat zorgde woensdag al voor koersdruk op Wall Street.

De AEX-index op het Damrak lijkt dan ook lager te beginnen aan de nieuwe handelsdag. De andere Europese beurzen zullen naar verwachting eveneens met verliezen openen. De Aziatische aandelenmarkten gingen donderdag ook omlaag na teleurstellende macro-economische cijfers uit China. De industriƫle productie van China groeide in november veel minder sterk dan verwacht. Ook daalden de winkelverkopen vorige maand veel harder dan verwacht. De Hang Seng-index in Hongkong zakte tussentijds 1,4 procent en de Nikkei in Tokio sloot 0,4 procent lager.

Op het Damrak staat Pharming in de belangstelling. De biotechnoloog heeft positieve onderzoeksresultaten gepresenteerd van zijn kandidaatmedicijn leniolisib voor de behandeling van APDS, een zeldzame aandoening aan het immuunsysteem.

Snellaadbedrijf Fastned liet weten zijn 250ste laadstation in de eerste weken van 2023 te openen. Eerder had het bedrijf gehoopt deze mijlpaal voor eind dit jaar te bereiken. Fastned heeft momenteel meer dan 30 stations in aanbouw die bijna klaar zijn en verwacht nu in totaal tussen de 55 en 60 nieuwe stations te openen in 2022.

De Europese beurzen sloten woensdag lager. De AEX daalde 0,3 procent tot 730,87 punten. Ook Wall Street deed een stap terug. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 33.966,35 punten. De S&P 500 verloor 0,6 procent en techbeurs Nasdaq zakte 0,8 procent.

De euro was 1,0652 dollar waard, tegen 1,0659 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent minder op 76,67 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 82,19 dollar per vat.