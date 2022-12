Shell en Eneco winnen aanbesteding nieuw windpark op zee

Ecowende, een samenwerkingsverband van Shell en Eneco, is de winnaar van de aanbesteding van het windpark Hollandse Kust (west) kavel VI. Dat maakte het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bekend. Het veld ligt op meer dan 50 kilometer van de Nederlandse kust ter hoogte van IJmuiden en moet in 2026 in gebruik worden genomen.

Volgens het ministerie gaat Ecowende het windpark bouwen met oog voor de natuur. De impact op milieu en natuur door het park wordt zo klein mogelijk gehouden, met onder meer een gedeelte waar windturbines ver uit elkaar staan zodat vogels er veilig tussendoor kunnen vliegen. Ook worden verschillende heitechnieken gebruikt om de impact op de onderwaterwereld te minimaliseren en komen er rifstructuren op de zeebodem om de biodiversiteit te stimuleren.

Het park wordt zonder subsidie gebouwd en krijgt een vermogen van 756 megawatt, met 54 windturbines. Deze produceren per jaar voldoende elektriciteit om te voorzien in ongeveer 3 procent van de Nederlandse stroomvraag, ongeveer het verbruik van een miljoen huishoudens.

Het ministerie stelt dat nieuw aan de aanbesteding is dat de partijen een financieel bod moesten doen. Samen met de kosten voor de milieueffectrapportages en locatiestudies die door Ecowende worden betaald, levert dit de overheid 63,5 miljoen euro op. Dit bedrag wordt ingezet om nieuwe windparken goed in de omgeving te laten passen en samen te laten gaan met andere activiteiten op de Noordzee.

“Het plan dat Ecowende heeft gepresenteerd laat zien wat we kunnen doen om windparken neer te zetten die mét de natuur werken. Het kan goed samengaan. En dat is nodig want er komen nog veel meer windparken op zee om voldoende groene energie te kunnen leveren. Met veertig innovatieve experimenten en toepassingen in dit voorstel, zetten we een beweging in gang om windparken op zee te bouwen met minimale impact voor de natuur”, aldus minister Rob Jetten van Economische Zaken en Klimaat in een toelichting.