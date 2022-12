Tesla zakt verder weg op negatief Wall Street

Tesla is donderdag verder weggezakt op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers verwerkten het nieuws dat topman Elon Musk voor de vierde keer dit jaar aandelen van de fabrikant van elektrische auto’s heeft verkocht. Musk, die sinds kort niet meer de rijkste man ter wereld is, verkocht bijna 22 miljoen aandelen met een waarde van omgerekend zo’n 3,4 miljard euro.

Het aandeel Tesla werd 1 procent lager gezet en zakte in de afgelopen dagen al zo’n 9 procent. Dit jaar zag het bedrijf al meer dan de helft van zijn beurswaarde verdampen, onder meer door zorgen bij beleggers over de aankoop van Twitter door Musk voor 44 miljard dollar. Musk nam voor miljarden dollars aan schulden op zich om die overname te betalen. Musk staat onder druk om de kosten te drukken bij het socialemediabedrijf waarvoor hij zegt te veel betaald te hebben.

Beleggers kauwden daarnaast nog na op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank verhoogde woensdag de rente tot het hoogste niveau in vijftien jaar. De Fed gaf daarbij aan de rente ook in het nieuwe jar verder te zullen verhogen om de inflatie onder controle te krijgen. In Europa schroefden de Europese Centrale Bank en de Bank of England donderdag ook hun rentetarieven met een half procentpunt op.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 1,1 procent lager op 33.604 punten. De brede S&P 500 verloor 1,3 procent tot 3943 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 1,6 procent tot 10.990 punten.

Beleggers verwerkten daarnaast nog een reeks van macro-economische cijfers. Zo zijn de Amerikaanse winkelverkopen in november gedaald, net als de wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen.

Apple ging haast 2 procent omlaag. De Chinese iPhone-producent Foxconn gaat de meeste van zijn coronamaatregelen in zijn fabriek in Zhengzhou versoepelen. De fabriek was het middelpunt geworden van de onvrede over de inspanningen van China om infecties in te dammen na relletjes tussen arbeiders en beveiligers. Door de problemen ging de productie van iPhones in de fabriek hard omlaag.

Lennar daalde 3,3 procent. De Amerikaanse huizenbouwer boekte afgelopen kwartaal minder winst dan analisten en beleggers hadden verwacht. De omzet was wel hoger dan voorzien. Het bedrijf voorziet echter een afname van de orders vanwege de hogere hypotheekrente. Vaccinmaker Novavax kelderde meer dan 21 procent na de aankondiging van een aandelenuitgifte.

De euro was 1,0695 dollar waard tegen 1,0659 dollar een dag eerder. Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper en kostte 76,82 dollar per vat. Brentoliedaald 0,5 procent in prijs en werd voor 82,31 dollar per vat verhandeld.