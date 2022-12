VN: ruim 14 miljoen ton graan uit Oekraïne geëxporteerd

Oekraïne heeft meer dan 14 miljoen ton graan geëxporteerd sinds afgelopen zomer een exportdeal werd gesloten met Rusland om landbouwproducten via de Zwarte Zee te kunnen exporteren. Dat meldt de Verenigde Naties. Volgens de VN zijn daardoor de voedselprijzen gedaald.

Oekraïne is een zeer belangrijke producent van graan en andere landbouwproducten. De graandeal werd in juli gesloten tussen Oekraïne, Rusland, Turkije en de VN. Door die overeenkomst op initiatief van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan kunnen schepen veilig over de Zwarte Zee richting Turkije varen.

Rebeca Grynspan, het hoofd van de VN-organisatie voor handel en ontwikkeling UNCTAD, zei dat het gaat om zeer significante hoeveelheden graan die erg belangrijk zijn voor de wereldwijde markt. Ze gaf wel aan dat de export nog altijd onder het niveau van 2021 ligt en dat meer werk nodig is. De graandeal werd vorige maand nog met 120 dagen verlengd.