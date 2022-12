Wall Street hard omlaag door recessievrees bij beleggers

De aandelenbeurzen in New York gingen donderdag fors omlaag door zorgen bij beleggers over de renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank. De Federal Reserve gaf woensdag bij het rentebesluit aan door te gaan met het verhogen van de rente om zo de hoge inflatie onder controle te krijgen. Op Wall Street is er vrees dat die renteverhogingen een economische recessie zullen veroorzaken.

De Dow-Jonesindex eindigde met een min van 2,3 procent op 33.202,22 punten. De brede S&P 500 daalde 2,5 procent tot 3895,75 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 3,2 procent tot 10.810,53 punten.

Ook op woensdag waren er al verliezen te zien in navolging van het rentebesluit van de Fed. De centrale bank verhoogde de rente met 0,5 procentpunt, wat minder sterk is dan voorheen. De Fed gaf wel aan volgend jaar door te gaan met het verder opkrikken van de rente. Volgens Fed-voorzitter Jerome Powell is er nog onvoldoende bewijs dat de strijd tegen de inflatie is gewonnen.

Het sentiment werd ook gedrukt door tegenvallende cijfers over de winkelverkopen in de Verenigde Staten. Die daalden in november harder dan verwacht, omdat consumenten vanwege de hoge inflatie de hand meer op de knip houden. Daarnaast kromp de productie in de Amerikaanse industrie.

De grote techfondsen stonden onder druk door de rentezorgen. Zo verloren Microsoft, Google-moeder Alphabet, Apple, Amazon en Facebook-eigenaar Meta Platforms tot 4,7 procent aan beurswaarde. De chipfondsen AMD, Intel en Nvidia leverden tot 4 procent in.

Streamingsdienst Netflix ging 8,6 procent onderuit na berichten dat het bedrijf adverteerders geld wil terugbetalen omdat doelstellingen rond kijkersaantallen niet gehaald zijn. Snap, het moederbedrijf van Snapchat, kelderde 7,6 procent na een afwaardering door zakenbank Jefferies.

Tesla wist zich aan de malaise te onttrekken met een plus van 0,6 procent, na de verliezen in de voorgaande dagen. Topman Elon Musk heeft opnieuw aandelen verkocht van de fabrikant van elektrische auto’s. Het ging om bijna 22 miljoen aandelen met een waarde van 3,6 miljard dollar. Verder dook vaccinmaker Novavax ruim 34 procent in het rood na de aankondiging van een aandelenuitgifte.

De euro was 1,0623 dollar waard, tegen 1,0634 dollar bij het slot van de Europese handel. Amerikaanse olie werd 1,6 procent goedkoper op 76,07 dollar per vat. Brentolie daalde 1,8 procent in prijs tot 81,22 dollar per vat.