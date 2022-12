Aantal ontslagen loopt flink op volgens het UWV

Het aantal bedrijven dat mensen moet ontslaan vanwege de economische situatie loopt flink op. Het UWV kreeg afgelopen maand van bijna zeshonderd werkgevers ontslagaanvragen binnen, ongeveer de helft meer dan in september en oktober. Het zijn vooral kleine bedrijven die personeel ontslaan, bevestigt de uitkeringsinstantie na berichtgeving van De Telegraaf.

In de detailhandel, horeca en zakelijke dienstverlening vallen de meeste ontslagen. De kosten lopen in deze tijden van hoge inflatie ook voor bedrijven flink op. Daarbij speelt ook mee dat ondernemers nog last hebben van de eerdere invloed van coronabeperkingen op hun zaak.

Het is nog niet duidelijk of dit een ontwikkeling is die doorzet. Daarvoor moeten eerst de cijfers over december bekend worden. Maandag meldde het UWV nog dat veel werkgevers zich zorgen maken over de krappe arbeidsmarkt. Daardoor hoeven mensen die nu worden ontslagen zich waarschijnlijk niet druk te maken over het vinden van nieuw werk.