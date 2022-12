ABN: verkoop vlees- en zuivelvervangers daalt na jaren van groei

Na enkele jaren van groei is de verkoop van vlees- en zuivelvervangers dit jaar gedaald, meldt ABN AMRO na onderzoek. Vleesvervangers werden in de eerste drie kwartalen van dit jaar zo’n 3 procent minder verkocht. De groei van de verkoop van zuivelvervangers kwam vrijwel tot stilstand.

Een reden waarom plantaardige alternatieven minder vaak verkocht worden, is volgens de bank de gedaalde koopkracht. Daarbij is er een groep consumenten “die niet snel opnieuw vleesvervangers gaan kopen, omdat smaak en structuur niet altijd aan de verwachtingen voldoen.” Om meer nieuwe consumenten aan te spreken en herhaalaankopen te stimuleren, is “innovatie op smaak en textuur belangrijk”.

De overheid wil dat het aandeel dierlijke eiwitten in het dieet van consumenten afneemt van 60 procent nu naar 50 procent in 2030. “Dit is een behoorlijke uitdaging. De afgelopen jaren is het lastig gebleken om de vleesconsumptie te verminderen”, stelt ABN vast.

Voor een groei van de verkopen van plantaardige alternatieven is het volgens ABN belangrijk dat er gezondere producten bijkomen, met plantaardige alternatieve grondstoffen “met een aantoonbaar lage milieu- en sociale impact.”