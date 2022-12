Bedrijvigheid economie eurozone krimpt minder sterk in december

De economische bedrijvigheid in de eurozone is in december iets minder hard gekrompen dan een maand eerder. Zowel de industrie als de dienstensector liet een verbetering zien, meldde onderzoeksbureau S&P Global op basis van voorlopige cijfers. Dankzij de verdere afname van de problemen in de toeleveringsketens en de afkoelende inflatie zou de economische neergang in het eurogebied mogelijk milder uitvallen dan gevreesd.

De samengestelde inkoopmanagersindex voor het eurogebied, waarmee de bedrijvigheid in zowel de industrie als de dienstensector wordt gemeten, steeg naar 48,8 van 47,8 in november. Een stand van 50 of meer duidt op groei, daaronder is sprake van krimp. De index staat nu al zes maanden op rij onder dat niveau. Het cijfer viel wel beter uit dan verwacht en de index staat op het hoogste niveau in vier maanden.

“Hoewel de aanhoudende krimp van de bedrijvigheid in december nog altijd wijst op een sterke mogelijkheid van een recessie, toont de lichte verbetering ten opzichte van een maand eerder wel aan dat de economische neergang milder zal zijn dan we een paar maanden geleden nog dachten”, zie hoofdeconoom Chris Williamson S&P Global. Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank, zei donderdag bij het rentebesluit ook al dat de regio mogelijk in een “kortstondige en oppervlakkige” recessie zal belanden.

Dat de vooruitzichten van de eurozone ondanks de aanhoudende energiecrisis, iets rooskleuriger zijn geworden komt vooral door Duitsland, de grootste economie van het valutablok. De mate van activiteit in de belangrijke Duitse industriesector verbeterde deze maand, geholpen door afnemende bevoorradingsproblemen en een minder grote angst voor energietekorten. Frankrijk lijkt daarentegen nu een groter risico te lopen om in een recessie terecht te komen, na de sterkste daling van de bedrijvigheid in de dienstensector in bijna twee jaar.