Bloomberg: zakenbank Goldman Sachs kan duizenden banen schrappen

De bekende Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs overweegt tot wel 4000 banen te schrappen om kosten te besparen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een bron bij de bank op Wall Street.

Volgens de ingewijde is aan topmanagers gevraagd om te kijken naar manieren om kosten te besparen, waarbij met name personeel dat minder goed presteert ontslag kan krijgen. Goldman Sachs zou zich zorgen maken over de afzwakkende economie en de onrust op de beurzen waardoor de inkomsten onder druk staan. Zo wordt minder verdiend met het begeleiden van beursgangen en het adviseren bij bedrijfsfusies en overnames.

De banen zouden begin volgend jaar moeten verdwijnen. Aan het einde van oktober had Goldman Sachs ruim 49.000 werknemers in dienst. Dat is bijna 30 procent meer dan eind 2019. De bank had juist veel meer personeel aangenomen vanwege het sterke herstel van de coronacrisis. Ook werden overnames gedaan door de bank.