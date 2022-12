Brussel akkoord met nationalisering Duits energiebedrijf Uniper

Het Duitse ministerie van Financiën (BMF) mag het energiebedrijf Uniper overnemen, oordeelt de Europese Commissie. Nationalisatie van het bedrijf leidt volgens het dagelijks EU-bestuur niet tot concurrentieverstoring omdat BMF niet op de energiemarkt actief is. De commissie is wel nog in gesprek met de Duitse regering over de voorwaarden voor staatssteun aan Uniper, dat daarvoor volgens ingewijden mogelijk zijn Nederlandse tak moet afstoten.

Uniper kwam in financiële nood toen Gazprom veel minder gas ging leveren en het extra gas moest inkopen tegen hoge prijzen. Bij het reddingsplan zou de Duitse overheid 98,5 procent van de aandelen in het bedrijf in handen krijgen.

Het Duitse zakenblad Handelsblatt meldde dinsdag op basis van ingewijden dat de commissie eist dat Uniper zijn Nederlandse tak afstoot, waaronder een kolencentrale op de Maasvlakte. De commissiewoordvoerder wil daar niet op ingaan. Er is volgens haar geen deadline voor de onderhandelingen over staatssteunvoorwaarden.

Unipers aandeelhouders stemmen op 19 december over het reddingsplan van de Duitse overheid.