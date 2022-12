Europese beurzen opnieuw in het rood door recessievrees

De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag opnieuw met verliezen gesloten, na de stevige minnen een dag eerder. De angst dat renteverhogingen door centrale banken tegen de hoge inflatie een economische recessie kunnen veroorzaken bleef beleggers in de greep houden. Deze week voerden de Europese Centrale Bank (ECB), de Amerikaanse Federal Reserve en de Bank of England allemaal hun rentetarieven verder op, waarbij werd aangegeven dat de centrale bankiers nog niet klaar zijn met het verhogen van de rente.

De Amsterdamse AEX-index sloot 1,1 procent in het rood op exact 700,00 punten. Een dag eerder raakte de hoofdindex al ruim 3 procent kwijt. De MidKap zakte 1,4 procent tot 924,38 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen werden tot 1,3 procent lager gezet.

Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield was de grootste daler bij de hoofdfondsen op Beursplein 5 met een verlies van 4,7 procent. Chemicaliƫndistributeur IMCD, speciaalchemieconcern DSM en zorgtechnologiebedrijf Philips waren ook in de onderste regionen te vinden met verliezen tot 3,4 procent. ING voerde de schaarse stijgers aan in de AEX met een plus van 1,6 procent. Brouwer Heineken en verlichtingsproducent Signify volgden met winsten tot 0,5 procent.

In de MidKap bundelde het logistieke vastgoedfonds CTP onderaan met een koersdaling van 4,6 procent. Aalberts ging 4 procent omlaag. De industrieel toeleverancier kondigde aan dat topman Wim Pelsma in de tweede helft van volgend jaar vertrekt. Pelsma begon in 1999 bij Aalberts en werd in 2012 benoemd tot topman. Het bedrijf is al gestart met de zoektocht naar een nieuwe bestuursvoorzitter. Koploper bij de middelgrote fondsen op het Damrak was de aanbieder van postkluisjes InPost met een winst van 1,9 procent.

In Londen was spelletjesontwikkelaar Games Workshop een opvallende stijger met een plus van ruim 16 procent. Het Britse bedrijf is eigenaar van het populaire sciencefictionspel Warhammer 40k en heeft een overeenkomst getekend met Amazon om daar een serie of film van te maken.

De euro was 1,0602 dollar waard, tegen 1,0634 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 2,6 procent in prijs tot 74,17 dollar. Brentolie kostte 2,9 procent minder op 78,84 dollar per vat.