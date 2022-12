FNV dreigt met acties bij gemeenten om te laag loonbod

Vakbond FNV dreigt met acties bij gemeenteambtenaren nadat het overleg met de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) over een nieuwe cao op niets uit was gelopen. Met name het loonbod van de VNG en de eis van de FNV liggen ver uiteen. De vakbond stuurt rond de feestdagen een ultimatum naar de VNG.

De gemeenten bieden een loonsverhoging van 5 procent op 1 februari en nog eens 3 procent per april 2024. FNV noemt dat bod “schamel” en wil een loonsverhoging van 11,25 procent voor één jaar, een eenmalige uitkering van 1200 euro en automatische prijscompensatie in de cao voor 2024.

Onder de cao voor gemeenten en samenwerkende gemeentelijke organisaties vallen in totaal ruim 187.000 ambtenaren.