Inflatie eurozone in november iets hoger dan eerder gemeld

Het inflatiecijfer van de eurozone is in november iets hoger uitgevallen dan eerder gemeld. Het dagelijks leven in het eurogebied werd afgelopen maand 10,1 procent duurder, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van definitieve cijfers. Eerder meldde Eurostat een inflatiecijfer van 10,0 procent voor november.

Ondanks de lichte opwaartse bijstelling liet de inflatie in november voor het eerst in anderhalf jaar tijd een afname zien. In oktober kwam de inflatie in de eurozone nog uit op een record van 10,6 procent op jaarbasis. In Nederland bedroeg de inflatie in november volgens de Europese meetmethode 11,3 procent. Dat was in oktober nog 16,8 procent.