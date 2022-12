Moederbedrijf Vliegtickets.nl staakt activiteiten en verkoop

Otravo, het moederbedrijf van onder meer Vliegtickets.nl, heeft de activiteiten tot nader order gestaakt. Dat meldde het bedrijf in een verklaring op de eigen website. Het bedrijf organiseert niet zelf reizen, maar bemiddelt in tickets, hotelreserveringen en autoverhuur via onder meer Vliegtickets.nl en WTC.nl. Otravo gaf niet aan waarom de activiteiten worden gestaakt.

In de verklaring zegt Otravo dat klanten en werknemers zijn geïnformeerd over de situatie. Iedereen die al een ticket heeft ontvangen, hoeft zich volgens Otravo geen zorgen te maken en geen actie te ondernemen. Reizigers die nog geen ticket hebben gekregen, krijgen het advies om direct contact op te nemen met luchtvaartmaatschappij. De klantenservice is niet momenteel bereikbaar, aldus Otravo.

Otravo werd in 2014 opgericht door een fusie van Vliegtickets en WTC. Later kwamen daar meer merken bij. Otravo heeft een jaaromzet van bijna 2 miljard euro.