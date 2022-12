Nieuwe cao voor de Volksbank: meer loon en 5 mei als feestdag

De Volksbank heeft een nieuwe cao afgesproken met de vakbonden. Medewerkers van onder meer de merken ASN Bank, SNS en Regiobank krijgen er in twee jaar tijd bijna 9 procent loon bij en ontvangen in januari ook een eenmalige uitkering van 1000 euro. Vakbondsleden van CNV Vakmensen en De Unie hebben ingestemd met de nieuwe cao. De FNV kon nog niet zeggen hoe de bond erin staat.

Ook komen er bij de Volksbank ruimere regels voor vrije dagen. Zo wordt Bevrijdingsdag elk jaar een vrije feestdag in plaats van eens in de vijf jaar. Verder krijgen medewerkers van het bankconcern de mogelijkheid om een bestaande vrij feestdag in te ruilen voor een vrije dag op een feestdag van een andere cultuur. Ook komt er een verlofregeling voor gendertransitie.

Voor de ING is er nog geen nieuwe cao. De vakbonden vonden het loonbod veel te mager, de onderhandelingen lopen nog. Bij ABN AMRO stemden leden van drie vakbonden eind oktober in met een loonbod, maar de achterban van de FNV was tegen.