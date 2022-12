Pensioenfonds ABP wil met beleggingen klimaatneutraal worden

Ambtenarenpensioenfonds ABP wil dat alle bedrijven waarin het belegt in 2030 hun CO2-uitstoot hebben gehalveerd ten opzichte van 2019. Bovendien moet die gestaag terug worden gebracht, dus bedrijven mogen niet wachten tot vlak voor die deadline. In 2050 moeten ze dan netto nul uitstoot hebben. Dat heeft het grootste pensioenfonds van Nederland vastgelegd in een nieuw klimaatbeleid. Verder trekt het tot 2030 30 miljard euro uit voor investeringen in de klimaattransitie.

Het ABP kondigde onder druk van pensioendeelnemers van verschillende organisaties al eerder aan niet meer in fossiele brandstoffen te willen investeren, maar gaat nu dus een stap verder. Niet alleen wil het fonds zelf, met zijn eigen kantoren en de inkoop van energie, de uitstoot terugbrengen maar verlangt dat dus ook van bedrijven waarin het investeert. Die moeten bovendien zorgen dat het gebruik van hun producten ook uiteindelijk in 2050 geen CO2-uitstoot meer oplevert.

Overigens stelt het ABP geen harde eis, maar spreekt het fonds over “een ambitie”. Dat doet het pensioenfonds “omdat het wil dat de verlaging van de CO2-voetafdruk logisch voortvloeit uit de duurzame beleggingskeuzes die het fonds maakt en niet een doel op zich is”. In eerste instantie gaat het fonds zorgen dat de uitstoot die aan zijn beleggingen is verbonden beter meetbaar wordt. Ook gaat het ABP met bedrijven waarin het investeert en die veel uitstoten in gesprek om hen te stimuleren meer te doen.

Die bedrijven moeten dan ook daadwerkelijk aantonen dat ze iets doen door doelen te stellen en gerichte investeringen te doen in verduurzaming. “We zullen onze eisen aan bedrijven steeds verder aanscherpen”, stelt het pensioenfonds. “Ondernemingen die niet aan die eisen voldoen, zijn niet meer investeerbaar voor ABP.”

Verder steekt het ABP dus meer geld in de klimaattransitie. Van de 30 miljard euro die het daarin 2030 in ge├»nvesteerd wil hebben, moet 10 miljard euro “een positieve en meetbare impact” hebben op de wereld.