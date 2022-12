Recessievrees houdt beurzen in greep, AEX licht lager

De AEX-index op het Damrak liet vrijdag een klein verlies zien, na de koersdreun die volgde op de renteverhogingen van de centrale banken. De Europese Centrale Bank, de Federal Reserve en de Bank of England schroefden deze week allemaal hun rentetarieven op in de strijd tegen de hoge inflatie.

De centrale bankiers gaven daarbij aan nog niet klaar te zijn met het verhogen van de rentes. Dat wakkerde de vrees aan dat de centrale banken daarmee een recessie zullen veroorzaken. Hogere rentetarieven remmen namelijk niet alleen de inflatie af maar zetten ook een rem op de economie.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent in de min op 704,11 punten. Een dag eerder raakte de hoofdindex al ruim 3 procent kwijt. De MidKap zakte 0,7 procent tot 930,83 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,5 procent. De Londense FTSE-index daalde 0,3 procent, na een onverwachte daling van de Britse winkelverkopen in november.

Philips was de grootste daler in de AEX met een min van ruim 1 procent. Het zorgtechnologiebedrijf zag dit jaar al ruim de helft van zijn beurswaarde verdampen vanwege de problemen met zijn beademingsapparatuur. Verzekeraar NN Group ging op kop, met een plus van 0,5 procent.

Just Eat Takeaway verloor 1 procent. De maaltijdbezorger is een samenwerking aangegaan met de supermarktketen Co-op voor de levering van boodschappen in het Verenigd Koninkrijk. Klanten kunnen hun boodschappen bij Co-op bestellen via de app en op de website van Just Eat Takeaway.

Unilever daalde een fractie. Het levensmiddelenconcern liet weten dat een juridisch conflict met dochterbedrijf Ben & Jerry is opgelost. De twee partijen lagen overhoop over de verkoop van de IsraĆ«lische activiteiten van Ben & Jerry’s en het recht van de Amerikaanse ijsmaker om zelf zeggenschap te hebben over ethische kwesties.

In de MidKap zakte Aalberts dik 3 procent. De industrieel toeleverancier kondigde aan dat topman Wim Pelsma in de tweede helft van 2023 vertrekt bij het bedrijf. Pelsma begon in 1999 bij Aalberts en werd in 2012 benoemd tot topman. Het bedrijf is al gestart met de zoektocht naar een nieuwe bestuursvoorzitter.

Ebusco daalde 0,6 procent bij de kleinere bedrijven. De fabrikant van elektrische bussen onthult vrijdag zijn eerste lichtgewicht bus van 18 meter met een bereik van tot 700 kilometer.

De euro was 1,0637 dollar waard, tegen 1,0634 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent in prijs tot 75,53 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 80,76 dollar per vat.