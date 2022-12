Softwarebedrijf Adobe stijgt op lager Wall Street na cijfers

Adobe behoorde vrijdag tot de winnaars op de aandelenbeurzen in New York, die verder wegzakten na de zware koersverliezen een dag eerder. Het Amerikaanse softwarebedrijf boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Ook gaf het bedrijf een optimistische verwachting af voor het huidige kwartaal en het gehele nieuwe boekjaar. Beleggers beloonden het aandeel met een koerswinst van 6,3 procent.

De stemming op Wall Street bleef echter negatief. De vrees dat de Amerikaanse centrale bank door de aanhoudende renteverhogingen een recessie zal veroorzaken in de grootste economie ter wereld, hield de markten in de greep. De Federal Reserve verhoogde deze week de rente tot het hoogste niveau in vijftien jaar en verklaarde de rente nog verder te zullen opschroeven in de strijd tegen de inflatie. Vrijdag staan er toespraken van verschillende Fed-bestuurders op het programma, waarbij beleggers vooral zullen letten op mogelijke verdere aanwijzingen over de toekomstige rentestappen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,6 procent lager op 32.987 punten. De brede S&P 500 daalde 0,6 procent tot 3872 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent tot 10.785 punten. De drie hoofdgraadmeters koersen daarmee af op de tweede verliesweek op rij.

Meta Platforms dikte 4,6 procent aan. Analisten van de investeringsbank Morgan Stanley verhoogden het advies voor het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram naar kopen.

Delta Air Lines steeg 0,4 procent. De kenners van zakenbank Goldman Sachs gaven de luchtvaartmaatschappij een koopadvies en verwachten dat het aandeel in 2023 met 20 procent kan stijgen.

Darden Restaurants leverde 4,3 procent in. De eigenaar van restaurantketens als Olive Garden en LongHorn Steakhouse presteerde afgelopen kwartaal beter dan analisten hadden verwacht. Adviesbureau Accenture, dat ook met cijfers kwam, ging 3 procent omlaag.

Goldman Sachs daalde 1 procent. Volgens nieuwswebsite Semafor wil de zakenbank tot 4000 medewerkers, zo’n 8 procent van het totale personeelsbestand, ontslaan omdat het financiĆ«le concern moeite heeft om zijn winstdoelstellingen te behalen.