Thuisbezorgd hield eigen bezorgers tijdens ijzel aan de kant

Thuisbezorgd heeft donderdag zijn eigen bezorgers in sommige steden een tijd aan de kant gehouden vanwege gladheid. De maaltijdbezorger vond het door de ijzel niet verantwoord om bezorgers op de fiets of elektrische fiets op pad te sturen. “De veiligheid van onze bezorgers heeft onze grootste prioriteit”, verklaart Thuisbezorgd.

Toch kan het zijn dat veel mensen niets gemerkt hebben van de stap van de maaltijdbezorger. De eigen bezorgers vormen maar een klein deel van alle bezorgers die via Thuisbezorgd bestelde maaltijden naar klanten brengen. Het merendeel van de bezorgers is in dienst bij de restaurants waar de maaltijd werd besteld.

Niet alleen donderdagavond, maar ook vrijdagochtend was er nog sprake van ijzel. Toch viel de overlast mee. Zo zei postbedrijf PostNL “heel weinig signalen” te hebben gekregen dat de weg onbegaanbaar was. Een woordvoerder benadrukt dat de veiligheid van het personeel vooropstaat. “We houden de situatie voortdurend in de gaten en collega’s wordt ook op het hart gedrukt dat ze het moeten melden als ze het onverantwoord vinden in hun gebied.”