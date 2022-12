Weer koersverliezen op beurzen Wall Street door vrees recessie

De aandelenbeurzen in New York lieten vrijdag opnieuw koersverliezen zien door vrees bij beleggers voor een recessie door de renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank. Op donderdag gingen de hoofdgraadmeters op Wall Street al hard omlaag door die zorgen. Daar kwam een dag later nog een tegenvallend cijfer over de economische activiteit in de Verenigde Staten bovenop.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent lager op 32.920,46 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 1,1 procent tot 3852,36 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 1 procent tot 10.705,41 punten. Op donderdag waren dalingen tot 3,2 procent te zien op de koersenborden in New York. Het is de tweede week met wekelijkse verliezen op Wall Street op rij.

De Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve heeft gezegd volgend jaar door te zullen gaan met het verhogen van de rente tegen de hoge inflatie. President John Williams van de New York Fed zei dat het mogelijk is dat de centrale bank de rente volgend jaar nog sterker kan gaan verhogen dan nu wordt gedacht. Verder maakte marktonderzoeker S&P Global bekend dat de bedrijvigheid in de dienstensector en industrie van de VS in december harder krimpt. Die krimp viel ook nog eens sterker uit dan economen hadden gedacht.

De grote techfondsen Amazon, Apple, Microsoft en Google-moeder Alphabet hadden het wederom moeilijk met minnen tot 1,7 procent. Meta Platforms had de wind wel mee met een plus van 2,8 procent. Analisten van JPMorgan Chase verhoogden het advies voor het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram.

Softwareconcern Adobe werd 3 procent hoger gezet, geholpen door meevallende kwartaalcijfers en goed ontvangen verwachtingen van de maker van onder meer Photoshop. Satellietbedrijf Maxar Technologies schoot maar liefst 125 procent omhoog door het nieuws dat het wordt overgenomen door investeerder Advent International in een deal ter waarde van 6,4 miljard dollar.

Ook zakenbank Goldman Sachs stond in de belangstelling na berichten dat er wel 4000 banen geschrapt kunnen worden om kosten te besparen vanwege de uitdagende marktomstandigheden. Het aandeel Goldman Sachs leverde 1 procent in.

De euro noteerde op 1,0592 dollar, tegen 1,0602 dollar bij het slot van de beurshandel in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 2,4 procent goedkoper op 74,26 dollar. Brentolie kostte 2,6 procent minder op 79,09 dollar per vat.