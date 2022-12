EU helpt met financiering stroomkabel tussen Kaukasus en Europa

De Europese Unie wil helpen met het financieren van een stroomkabel onder de Zwarte Zee die de Kaukasus verbindt met de EU. De leiders van Azerbeidzjan, Georgië, Roemenië en Hongarije hebben daar zaterdag een overeenkomst voor getekend.

Die overeenkomst omvat een elektrische kabel met een lengte van ruim 1100 kilometer, die loopt van Azerbeidzjan naar Roemenië. De totale kosten die met het project gemoeid zijn, werden niet bekendgemaakt. De kabel zal niet alleen elektriciteit leveren aan Roemenië, maar ook aan Hongarije.

Eerder deze maand meldde het Georgische ministerie van Economische Zaken nog dat de kabel zo’n 1 gigawatt aan elektriciteit kan transporteren, genoeg om honderdduizenden huishoudens van stroom te voorzien.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen was ook aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. Volgens haar is de EU bereid het project financieel te steunen in afwachting van de resultaten van een haalbaarheidsstudie. Die worden in september volgend jaar verwacht. Voor het aanleggen van de kabel staat zes jaar gepland.

Von der Leyen zei dat de EU-strategie om “Russische fossiele brandstoffen de rug toe te keren” werkt. In de kabel onder de Zwarte Zee ziet Von der Leyen nieuwe kansen. “Omdat deze ook kan helpen om elektriciteit te leveren aan onze buren in Moldavië, de Westelijke Balkan en natuurlijk Oekraïne.”