Medewerkers Bijenkorf Utrecht staken, winkel mogelijk niet open

Medewerkers van de Bijenkorf in Utrecht staken zaterdag. Volgens FNV-bestuurder Linda Vermeulen is het een onaangekondigde actie. Zij verwacht dat de winkel zaterdag helemaal niet open zal gaan.

Zaterdagochtend hebben zich zo’n twintig medewerkers voor de Bijenkorf in Utrecht verzameld, aldus Vermeulen. Het zijn vooral mensen die “achter de schermen” werken, zoals beveiligers en mensen van de technische dienst, die zaterdag staken. Zij beginnen normaal gezien om 07.30 uur met het “opstarten” van de winkel, zodat deze om 10.00 uur open kan. Dat is zaterdagochtend niet gebeurd. Daardoor is volgens Vermeulen de kans groot dat de winkel helemaal niet open zal gaan.

Het is de negende stakingsdag van personeel van de Bijenkorf. Ze eisen hogere lonen. Deze week dreigde FNV ook met een staking van Bijenkorf-medewerkers, op 23 en 24 december, dus vlak voor Kerstmis.