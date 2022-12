Flitsbezorger Getir sluit enkele vestigingen om voorspelde ijzel

Flitsbezorger Getir heeft uit voorzorg enkele vestigingen gesloten om de voorspelde ijzel voor zondagavond. Het betreft onder meer vestigingen in Rotterdam, Delft en Den Haag. Zodra het weer veilig is, worden de activiteiten van deze locaties hervat, laat het bedrijf via een woordvoerder weten. Hij benadrukt dat het niet om alle vestigingen in die steden gaat.

“Alle bezorgers en andere werknemers die getroffen zijn door de sluiting vanwege het weer zullen hun volledige loon blijven ontvangen”, aldus de zegsman. Wel geeft hij aan dat de situatie “erg veranderlijk” is en dat die daarom continu wordt gemonitord. Volgens de woordvoerder zorgt Getir er in ieder geval voor dat fietsbezorgers die wel de weg op gaan goed gekleed zijn tegen de kou en regen.