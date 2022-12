Kopstuk VR-divisie Meta Platforms neemt gefrustreerd ontslag

Een van de drijvende krachten achter de virtual reality-divisie van Meta Platforms, John Carmack, heeft ontslag genomen. In zijn ontslagbrief geeft Carmack aan gefrustreerd te zijn over de strategie van het moederbedrijf van Facebook ten aanzien van virtual reality (VR), technologie waar het bedrijf jaarlijks miljarden dollars in investeert.

Meta Platforms is druk bezig met de ontwikkeling van Metaverse, een virtuele wereld waarin mensen bijvoorbeeld kunnen werken, gamen of concerten bezoeken. Vooralsnog heeft het project nog geen inkomsten opgeleverd. Volgens Carmack heeft Meta Platforms wel degelijk alles in huis “wat nodig is voor groot succes, maar ontbreekt de efficiĆ«ntie”, stelt hij in zijn ontslagbrief. Carmack stond al bekend als een uitgesproken criticus binnen het bedrijf.