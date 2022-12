Luchthavens op hun hoede om ijzel, nog geen gevolgen vluchten

Nederlandse luchthavens monitoren de weersomstandigheden, nadat het KNMI vanaf zondagmiddag code oranje had afgekondigd voor ijzel door het hele land. Vooralsnog zijn er geen gevolgen voor vluchten, melden woordvoerders van vier luchthavens.

Een woordvoerder van Schiphol laat weten dat zij rekening houden met ijzel, vanwege de regen die valt op de koude ondergrond. Om de eventuele gladheid te bestrijden werkt de luchthaven preventief met een dooimiddel. Het strooien van zout is namelijk slecht voor vliegtuigen, legt de zegsman uit.

Ook op Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport wordt er wat gedaan aan de gladheid. Een woordvoerder van die laatste luchthaven legt uit dat daar nu nog niet mee is begonnen. “Wat vooral van belang is, is dat reizigers veilig naar onze luchthaven komen. Daar roepen wij dan ook toe op, om goed op te passen. Vooralsnog voorzie ik geen problemen op de luchthaven zelf.”

Op Maastricht Aachen Airport is eveneens nog niet begonnen met preventieve maatregelen, aldus een woordvoerster. De luchthaven heeft voor zondagavond drie binnenkomende en drie vertrekkende vluchten gepland, die nog altijd volgens het vliegschema vliegen. “Als het gaat regenen, dan treffen we maatregelen”, vertelt de zegsvrouw. “Maar ik verwacht niet dat er problemen ontstaan die we niet aankunnen.”