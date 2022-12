Nationale bank Frankrijk: economie zal trager groeien dan gedacht

De groei van de economie in Frankrijk, de grootste van Europa na Duitsland, zal komende winter sterk worden vertraagd. Dat voorspelt de nationale bank van dat land. Dat komt onder meer door de lagere vraag naar Franse exportproducten en een hogere inflatie dan waar eerder van uitgegaan werd. De Franse overheid blijft daarentegen optimistisch.

De nationale bank in Frankrijk gaat uit van een economische groei van 0,3 procent in 2023. Wel nam de bank een slag om de arm. Door met name de onzekerheid omtrent de levering van aardgas aan Frankrijk, ligt de prognose tussen 0,3 procent en 0,8 procent economische groei. De prognose ligt hoe dan ook onder het niveau waar het Franse ministerie van Financiƫn van uitgaat, namelijk 1 procent.

De bank komt met zijn prognoses nadat het Franse nationale statistiekbureau eerder meldde dat er meer nodig is om de economische groei van 1 procent te kunnen halen. Dat is het groeipercentage waar de Franse regering van uitgaat in haar begroting. In een reactie op dat rapport gaven Franse overheidsfunctionarissen aan dat de regering vooralsnog uitging van dat doel. Zij denken dat de economie voldoende weerstand biedt tegen bijvoorbeeld de hoge energieprijzen in Frankrijk.