Reuters: FTX-oprichter staakt strijd tegen uitlevering aan VS

Oprichter Sam Bankman-Fried van de failliete cryptobeurs FTX, die momenteel gevangen zit op de Bahama’s, zou zijn strijd tegen uitlevering aan de Verenigde Staten willen staken. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. De Amerikaanse autoriteiten beschuldigen Bankman-Fried van meerdere strafbare feiten en willen hem daarvoor in de VS vervolgen.

FTX ging failliet omdat het bedrijf niet genoeg geld had om de tegoeden van gebruikers terug te kunnen betalen. Dat kwam onder meer omdat klantentegoeden van FTX werden overgeheveld naar investeringsfonds Alameda, dat ook van Bankman-Fried was. Daar kwam het vast te zitten in investeringen.

Amerikaanse autoriteiten verdenken Bankman-Fried van het plegen van in totaal acht strafbare feiten. Naast het oneigenlijk gebruik van klanttegoeden bij FTX voor Alameda, zou het ook gaan om misleiding van kredietverstrekkers en klanten over de financiële gezondheid van zijn cryptobedrijven. Ook zou hij de opbrengsten daarvan hebben witgewassen en Amerikaanse wetten rond campagnefinanciering hebben overtreden.

Op 8 februari staat een hoorzitting gepland met betrekking tot de uitlevering van Bankman-Fried aan de Verenigde Staten. Zijn advocaat gaf dinsdag tijdens een zitting nog aan de uitleveringsplannen aan te gaan vechten.

Die zitting was de eerste nadat Bankman-Fried een dag eerder werd opgepakt op de Bahama’s. Tijdens de zitting stelde zijn advocaat verder voor dat Bankman-Fried 250.000 dollar, omgerekend zo’n 235.000 euro, in cash wilde betalen als borg. Bankman-Fried zou dan zijn cel mogen verlaten en een enkelband gaan dragen, aldus diens raadsman. De rechter ging daar echter niet mee akkoord vanwege een hoog vluchtrisico.