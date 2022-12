Aandacht voor verzekeraar NN op Damrak na adviesverlaging

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag onder meer uit naar NN Group. Analisten van investeringsbank Berenberg haalden de verzekeraar van hun kooplijst af. Beleggers maken zich verder op voor een rustige week in de aanloop naar Kerstmis. Bij veel bedrijven is de feestdagenperiode al begonnen. Wel lijkt de beurshandel ook in de laatste twee weken van het jaar in het teken te blijven staan van de recessiezorgen.

De AEX-index op Beursplein 5 krabbelt mogelijk wel wat op na de zware koersverliezen van vorige week, die volgden op de renteverhogingen van de grote centrale banken. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine winsten beginnen.

De Aziatische aandelenmarkten gingen maandag omlaag. De Nikkei in Tokio eindigde bijvoorbeeld 1,1 procent lager. De beurs in Shanghai raakte dik 2 procent kwijt door de vrees dat de heropening van de Chinese economie na het loslaten van het strikte coronabeleid, minder soepel verloopt dan gehoopt. Zo werden in Shanghai de meeste scholen gesloten vanwege de snelle verspreiding van het virus.

Beleggers houden daarnaast de onderhandelingen in Brussel in de gaten. De Europese ministers van Energie praten daar opnieuw over een prijsplafond voor gas. De 27 regeringen kibbelen al weken over de noodzaak van een maximumgasprijs om de energierekening voor bedrijven en huishoudens betaalbaar te houden.

Op het Damrak staat Fugro in de schijnwerpers. Het journalistieke platform Pointer van KRO-NCRV meldde op basis van een vertrouwelijk politierapport dat de bodemonderzoeker betrokken was bij de dambreuk in Braziliƫ in 2019, waarbij 270 mensen om het leven kwamen. Fugro verklaarde in een reactie aan Pointer volledig mee te werken aan het onderzoek van de Braziliaanse autoriteiten en in afwachting daarvan geen verder commentaar te kunnen geven.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway raakt vanaf maandag zijn plaats kwijt in de AEX-index en degradeert naar de MidKap. Investeringsvehikel Exor, de eigenaar van onder meer voetbalclub Juventus, promoveert naar de AEX.

De Europese beurzen sloten vrijdag in het rood. De AEX zakte 1,1 procent tot exact 700,00 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen daalden tot 1,3 procent. Ook Wall Street eindigde de week in mineur. De Dow-Jonesindex zakte 0,9 procent tot 32.920,46 punten. De brede S&P 500 daalde 1,1 procent en techbeurs Nasdaq verloor 1 procent.

De euro was 1,0628 dollar waard, tegen 1,0602 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 74,68 dollar. Brentolie werd ook 0,5 procent duurder, op 79,47 dollar per vat.