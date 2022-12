Aandeelhouders energiebedrijf Uniper akkoord met nationalisering

De aandeelhouders van het Duitse energiebedrijf Uniper hebben ingestemd met de nationalisering van die onderneming. Daardoor kan Duitsland het bedrijf, dat in de problemen kwam doordat Gazprom minder gas leverde dan afgesproken, vrijwel helemaal in handen krijgen. In ruil daarvoor komen er miljarden beschikbaar die Uniper nodig heeft om te kunnen overleven.

Afgelopen vrijdag gaf de Europese Commissie al toestemming voor de nationalisering waarbij Duitsland 98,5 procent van de aandelen krijgt. Wel is de Commissie nog in gesprek met Duitsland over eventuele aanvullende voorwaarden. Het Duitse zakenblad Handelsblatt meldde eerder dat Uniper mogelijk zijn Nederlandse activiteiten af moet stoten. Die bestaan uit een kolencentrale op de Maasvlakte en vier kleinere gasgestookte energiecentrales.

Uniper had een langlopend contract voor de levering van gas met het Russische Gazprom. Dat bedrijf ging echter steeds minder leveren als reactie op westerse sancties tegen Rusland vanwege de oorlog die dat land voert in Oekraïne. Daarop moest Uniper extra gas inkopen op de gasmarkt, waar de prijzen inmiddels sterk waren gestegen en leed het bedrijf in de eerste negen maanden van dit jaar een verlies van liefst 40 miljard euro.

“Uniper was dicht bij een faillissement”, zei topman Klaus-Dieter Maubach maandag tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering. Het reddingsplan zorgt ervoor dat Uniper 33 miljard euro krijgt van de Duitse regering. Die had daarnaast ook al voor miljarden aan garanties afgegeven.