Aantal deeltijders stijgt snel!

Ondanks dat ons land kampt met een krapte op de arbeidsmarkt, overal heerst personeelstekort, stijgt het aantal deeltijders rap. Zo’n 1,2 miljoen mensen in Nederland werken deeltijd of staan zelfs volledig aan de kant. Nederland staat in Europa dan ook bekend als kampioen deeltijd. Of dat wenselijk is, is nog maar de vraag. Dit onbenutte arbeidspotentieel beweegt, volgens het CBS mee met de werkeloosheid, die in het afgelopen kwartaal is gestegen naar 372 duizend mensen.

Overvloed aan vacatures

Overal komt men mensen tekort. Juist om dat feit is het een mooie mogelijkheid om te switchen van baan, of juist opnieuw te solliciteren op vacatures die je aanspreken. Op internet kan men ontzettend veel filters kiezen om tot passende vacatures te komen. Wil je graag werken in de logistiek of transport? Of toch liever als financiële man/vrouw aan de slag? De hoeveelheid vacatures is in deze sectoren het hoogst. Mochten deze sectoren je niet liggen, niet getreurd. In andere sectoren zijn ook zeker vacatures te vinden.

Fulltime vs. Parttime

Veruit de meeste vacatures zijn van bedrijven die opzoek zijn naar fulltimers. In het licht van toenemende parttimers en afnemende fulltimers is dat geen onverwacht bericht. Zeker voor mensen die snel stress ervaren, is fulltime werken een betere optie dan parttime. Dit omdat men bij fulltime alle uren beschikbaar heeft, het volledige loon daarvoor krijgen én altijd weten waar ze aan toe zijn. Bij parttime werken is dat niet het geval.

Vanwege het enorme tekort aan personeel settelen echter veel bedrijven ook voor sollicitanten die opzoek zijn naar een parttimefunctie.

Waarom steeds meer mensen parttime werken

Parttime werken heeft verschillende voordelen tegenover fulltime werken, daardoor kan het zo zijn dat men liever zoekt naar parttime vacatures. Zo is het bijvoorbeeld financieel voordeliger als je parttime werkt als je een huishouden vormt als tweeverdieners. Dat scheelt je in belastingen. Daarnaast is het uurloon voor parttimers vaak wat hoger en heeft het daarom als voordeel dat je goed kan verdienen als je onverwacht wordt gevraagd voor wat meer uur.

Wat echter niet onderschat mag worden is dat mensen steeds meer kiezen voor een flexibel leven. Een parttime contract biedt minder uren, minder stress en daarmee meer ruimte in je agenda. Zo zie je dat steeds meer mensen in eigen tijd beginnen met ZZP’en. Iets dat kan en weinig risico oplevert, omdat men een vast inkomen heeft vanuit de parttimebaan.

Minder Burn-outs

Deze flexibiliteit is echter ook op gezondheid een mooie bijkomstigheid. Het aantal burn-outs ligt bij parttimers een stuk lager, omdat je dankzij de flexibiliteit ook tijd hebt voor ontspanning en rust. Belangrijk is dan wel, zoals eerder gezegd, dat je niet ontzettend gevoelig bent voor stress.

Tenslotte komt het de werkrelatie met je werkgever ook ten goede. De werkgever kan erop vertrouwen dat jij aanwezig bent wanneer dat moet. Afspraken met je dokter, tandarts et cetera kun je namelijk plannen op je vrij dagen, iets wat een fulltimer niet kan.