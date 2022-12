Brussel: Facebook misbruikt macht om Marketplace te promoten

Facebook misbruikt zijn macht om zijn eigen advertentieplatform Marketplace aan de man te brengen, concludeert de Europese Commissie. Als die voorlopige slotsom overeind blijft, dreigen voor Facebook miljardenboetes.

Facebook geeft zijn miljarden gebruikers automatisch toegang tot Marketplace, waar ze met spullen kunnen adverteren of juist zoekertjes kunnen plaatsen. Of ze daar nu op zitten te wachten of niet. Concurrerende advertentiediensten als eBay of Marktplaats kunnen daardoor worden weggedrukt, stelt de commissie.

Bovendien dwingt Facebook op een oneerlijke manier af dat het data van concurrenten die adverteren op Facebook en Instagram kan gebruiken om met diezelfde rivalen te concurreren. Dat laatste is “ongerechtvaardigd, buitensporig en onnodig”, meent het dagelijks EU-bestuur. Deze contractvoorwaarden hinderen concurrenten en “spelen enkel Marketplace in de kaart”.

De conclusie van de commissie is nog niet definitief. Facebooks moederbedrijf Meta krijgt nog de kans om zich te verdedigen. Als blijkt dat het Amerikaanse internetbedrijf inderdaad de Europese mededingingsregels heeft overtreden, dan moet het voor hoge boetes vrezen. Die kunnen oplopen tot 10 procent van de mondiale jaaromzet.

De Europese toezichthouders straffen Microsoft, Amazon, Google, Apple en Meta de laatste jaren geregeld voor het overtreden van concurrentie- of privacyregels. Meta kreeg voor overtredingen door dochters Facebook en Instagram voor honderden miljoenen euro’s aan boetes opgelegd. Het bedrijf zelf zou voor mogelijke nieuwe boetes al miljarden opzij hebben gelegd.