Deskundigen verwachten duurdere tomaten in de winter

Tomaten kunnen komende winter zomaar veel duurder worden dan in de zomer. Door de hoge energiekosten is het volgens onderzoeksinstituut Wageningen Economic Research (WER) aannemelijk dat Nederlandse glastuinbouwers ervoor kiezen alleen in het voorjaar tomaten te verbouwen. Dat zou tot een groot tomatenaanbod en lage prijs in de zomer leiden, terwijl in de winter de prijs omhoogschiet doordat de tomaten van verder weg moeten komen.

Tomaten zijn net als komkommers en paprika’s een belangrijk gewas voor glastuinbouwers. Vooral tomaten hebben veel kunstmatige belichting nodig, wat tot dit jaar nog niet zo’n groot probleem was. Maar door de flink gestegen energiekosten wordt het naar verwachting moeilijker om het hele jaar door tomaten te blijven verbouwen. Experts van WER zien 2023 als “overgangsjaar”, waarin glastuinbouwers hun productieplannen gaan aanpassen.

De lage prijzen voor tomaten zijn deze zomer nog beperkt gebleven, volgens de deskundigen doordat andere landen moeite hadden met hun productie en er dus minder aanbod was. Verder speelde mee dat Nederlanders veel tomaten – en ook paprika’s en vooral komkommers aten – door het warme weer. Ook had de horeca meer van deze groenten nodig door de heropening na de coronabeperkingen.