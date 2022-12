Energieministers onderhandelen verder over EU-gasprijsplafond

De Europese ministers van Energie komen zes dagen na hun vorige bijeenkomst opnieuw naar Brussel om te onderhandelen over een prijsplafond voor gas. Ze beginnen om 09.00 uur. Minister Rob Jetten is optimistisch over een deal.

De 27 regeringen kibbelen al weken over de noodzaak van een maximumgasprijs om de energierekening voor bedrijven en huishoudens betaalbaar te houden. Een meerderheid is voor, met bijvoorbeeld Spanje en Belgiƫ als fervente voorstanders. Onder meer Nederland en Duitsland hebben zo hun bedenkingen bij dit marktingrijpen.

Vorige maand legde de Europese Commissie het voorstel op tafel om een marktcorrectiemechanisme voor de gastermijnmarkt in Amsterdam in te voeren. Dat zou automatisch in werking moeten treden als de gasprijs een bepaalde tijd boven een van tevoren vastgesteld plafond komt te liggen.

Aanvankelijk zou het om een prijsplafond van 275 euro per megawattuur gaan, maar dat vinden de meeste landen veel te hoog. Momenteel gaan prijsplafonds van 200 euro en zelfs 160 euro rond. Achter de schermen wordt volop aan een compromis gewerkt.

Voor Nederland is vooral de leveringszekerheid van groot belang. Bij een prijsplafond bestaat immers het gevaar dat leveranciers hun gas duurder gaan verkopen buiten de EU. Volgens Jetten zijn er nu afspraken gemaakt dat het correctiemechanisme “wordt uitgezet” zodra dat het geval is, zei hij vorige week. Nu moet er volgens hem vooral worden gewerkt aan een akkoord over “wanneer het mechanisme wordt aangezet”.

Als er een deal komt, worden ook andere maatregelen ingezet die de energiecrisis moeten verlichten. Over de gezamenlijke inkoop van gas en het versnellen van de vergunningen voor hernieuwbare energie waren de ministers het al eens.